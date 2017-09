Με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ο διεθνής γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη επί της Λιθουανίας.

Τα όσα έκανε ο Κώστας Σλούκας στο παρκέ του «Sinan Erdem» έγιναν βίντεο....

"Slouky Luke" with an incredible performance (21pts, 5reb and 4ast) carries @HellenicBF to the #EuroBasket2017 Quarter-Finals ! pic.twitter.com/v7nnrdHOiP

— FIBA (@FIBA) 9 Σεπτεμβρίου 2017