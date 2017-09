Μάρκανεν: «Δεν τελειώσαμε όπως θα θέλαμε» (pic)

Ο φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς δεν έπαιξε καλά στη νοκ άουτ αναμέτρηση με τους Ιταλούς και ο αποκλεισμός των Φινλανδών ήταν αναμενόμενος.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Λάουρι Μάρκανεν ανέφερε στο twitter, «πάντα είναι τιμή να παίζω για τη χώρα μου. Δεν τελειώσαμε όπως θα θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για όσους ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού».

Always an honor to play for my country #EuroBasket2017 didn't end the way we wanted but I'm proud of everyone who was part of the journey pic.twitter.com/W64CrqwyV2

— Lauri Markkanen (@MarkkanenLauri) 9 Σεπτεμβρίου 2017