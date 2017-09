Η Γερμανία πέταξε εκτός συνέχειας Eurobasket την Γαλλία, σε ένα ματς που ο Ντάνιελ Τάις έκανε σπουδαία πράγματα.

Ο ΝBAer ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα μαζί με τον Σρέντερ, αφού είχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ξεχωρίζει το «πόστερ» του πάνω στον Ντιαό.

Απολαύστε τον

.@Dtheis' afternoon

22pts, 7reb

Dunk of the Tournament @DBB_Basketball in the Quarter-Finals

#EuroBasket2017 pic.twitter.com/pTrQz71wlx

— FIBA (@FIBA) 9 Σεπτεμβρίου 2017