Η «Τάξη του 2017» που έκανε... παρέα στον Γκάλη στο «Hall of Fame» (pics & vids)

Ο Νίκος Γκάλης συγκίνησε και συγκινήθηκε με την είσοδό του στο «Naismith Memorial Basketball Hall of Fame» στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Ο «γκάνγκστερ» έλαμψε στην σκηνή, ντυμένος με άσπρο σακάκι και μαύρο παντελόνι, και έβγαλε έναν σπουδαίο λόγο, κάνοντας περήφανο για ακόμα μια φορά τόσο το ελληνικό, όσο και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ωστόσο, μαζί του στο «Hall of Fame» μπήκαν και άλλες διακριθείσες προσωπικότητες της πορτοκαλί μπάλας.

Στην τάξη του «2017 Hoop Class» ανήκουν πια και ο Tracy McGrady, ο Robert Hughes, η Rebecca Lobo, η Muffet McGraw, ο Bill Self, ο Jerry Krause, ο Zack Clayton, o Mannie Jackson, o George McGinnis και ο Tom Jernstedt.

"I am incredibly proud to be the 5th @KUHoops coach to join the HOF." - @CoachBillSelf #17HoopClass pic.twitter.com/IVM1OOqktq — Basketball HOF (@Hoophall) 8 Σεπτεμβρίου 2017

"I will never take this honor for granted." It's official! #BillSelfHOF pic.twitter.com/rDEqAfwQ8q — Kansas Basketball (@KUHoops) 8 Σεπτεμβρίου 2017

George McGinnis is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #17HoopClass pic.twitter.com/eikejNXCA0 — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

"I never could have dreamed my future would bring me here." - @MuffetMcGraw #17HoopClass pic.twitter.com/ojqLz4wZxI — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Mannie Jackson is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #17HoopClass pic.twitter.com/KsIeMsZ6Zn — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

"It's been an honor to be a part of a game that unifies us nationally and internationally." - Tom Jernstedt #17HoopClass pic.twitter.com/fWke8GIA3Q — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Robert Hughes is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #17HoopClass pic.twitter.com/2lFYOOprVU — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

"Being inducted into the HOF, is a childhood dream that just came true." - @NickGalis6 #17HoopClass pic.twitter.com/wb2v9Ityyp — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

"I have 3 daughters who play basketball, so the @WNBA means more to me now than it did when I played." - @RebeccaLobo #17HoopClass pic.twitter.com/7ccjcZtzi3 — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

"I'm grateful for those that saw and believed in me when I didn't believe in myself." - @Real_T_Mac #17HoopClass pic.twitter.com/zcAuZ2jviI — Basketball HOF (@Hoophall) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Some great photos from a very special night at the @Hoophall. Congrats @RebeccaLobo! (Photo courtesy of Jon Lopez, Basketball HOF) pic.twitter.com/wjcOJUj0da — UConn Women's Hoops (@UConnWBB) 9 Σεπτεμβρίου 2017