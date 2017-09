Αντετοκούνμπο για Γκάλη: «Ελπίζω μία ημέρα να έχω το όνομά μου δίπλα στο δικό σου» (pic)

Η εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη είναι γνωστό πως είναι αμοιβαία.

Ο «Greek Freak» έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του στο πρόσωπο του «γκάνγκστερ» και το έκανε ακόμα μια φορά, μετά την είσοδό του στο «Naismith Memorial Basketball Hall of Fame».

Ο Γκάλης πέρασε στην μπασκετική αιωνιότητα και ο ηγέτης των Μπακς έγραψε: «ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Ελπίζω μια μέρα να είμαι στην ίδια σκηνή και να έχω το όνομά μου δίπλα στο δικό σου»!

RESPECT.. Hopefully one day I can be on the same stage and have my name next to yours. #HOF #GOAT @NickGalis6 pic.twitter.com/RdTD5VCtHf

— GiannisAntetokounmpo (@Giannis_An34) 9 Σεπτεμβρίου 2017