Τολμάς να τα βάλεις με τον προπονητή σου κι εκείνος σε... ξεφτιλίζει με ένα κάρφωμα; Δεν νομίζουμε να το ξανακάνεις!

Ο πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς, Μάριο Ουέστ, έκανε προπόνηση στους παίκτες του, όταν ένας από αυτούς τον... προκάλεσε.

Τότε, ο προπονητής του Georgia Tech τού έδωσε ένα μάθημε, κάνοντάς τον πόστερ!

Φυσικά, ακολούθησε το ανάλογο κάζο από τους συμπαίκτες του!

Does @MarioWest5 still got it? YES. pic.twitter.com/IoRJ8nLg0f

— GT Men's Basketball (@GTMBB) 8 Σεπτεμβρίου 2017