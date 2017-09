«Έσκισαν» στην πασαρέλα ΛεΜπρόν και Πίπεν! (pics & vids)

Αρκετοί είναι οι ΝΒΑερς που, εκτός από το μπάσκετ, έχουν αδυναμία και στην μόδα!

Έτσι, οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Σκότι Πίπεν «έσκισαν» στην πασαρέλα για το «NY Fashion Week» και έδειξαν να το χαίρονται ιδιατέρως.

Μάλιστα, ο «Βασιλιάς» παρουσίασε τα νέα του παπούτσια «LeBron15», ενώ ο Πίπεν φόρεσε μια πιο μοντέρνα εκδοχή των «Nike Air Pippens».

Στο κοινό βρέθηκαν ακόμη και οι Ράσελ Ουέστμπρουκ και Καρμέλο Άντονι.

"You modeling now?!"

Scottie Pippen gets trolled during KITH Fashion Show.

More Video, Including LeBron's Walk: https://t.co/dK2KEmcWKL pic.twitter.com/gxDm88K97c

— Ballislife.com (@Ballislife) 8 Σεπτεμβρίου 2017