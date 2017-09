Περιμένει την Ελλάδα με μέσο όρο double double o Βαλανσιούνας! (vid)

Με την παρουσία του στο Eurobasket, ο Γιόνας Βαλανσιούνας δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο του ηγέτη των Λιθουανών.

Ο σέντερ της ομάδας του Αντομάιτις κάνει όργια στη διοργάνωση, αφού έχει μέσο όρο double double, μετρώντας 16.4 πόντους και 11.4 ριμπάουντ.

Σίγουρα η Εθνική μας στον αυριανό αγώνα (21:30) θα έχει δύσκολο έργο απέναντι του.

s off to @Jvalanciunas​ who has been averaging a double-double (16.4PPG & 11.4RPG) per game for @musukrepsinis in #EuroBasket2017 Group B. pic.twitter.com/JraVzGLojT

— FIBA (@FIBA) 8 Σεπτεμβρίου 2017