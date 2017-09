«Μάθαμε πολλά από το ταξίδι μας. Ένα ταξίδι γεμάτο πανηγυρισμούς, δάκρυα και ομαδικό πνεύμα. Πάντα υπερήφανος θα υποστηρίζω τη Γεωργία» ήταν το μήνυμα του Έλληνα προπονητή στο Twitter.

We learnt much on our journey, full of celebrations, tears & team spirit! Our destination is not over!Always proud to support Georgia! pic.twitter.com/OSCqtrFyoX

— ILIAS ZOUROS (@ZourosIlias) 7 Σεπτεμβρίου 2017