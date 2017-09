Το καλάθι... σαν βαρέλι βλέπει ο Μελίχ Μαχμούτογλου στο παιχνίδι κόντρα στους Λετονούς.

Ο Τουρκός γκαρντ έχει αρχίσει εκπληκτικά την αναμέτρηση, αφού έβαλε 11 πόντους στα πρώτα 6 λεπτά, ενώ όλοι οι συμπαίκτς του μαζί έχουν μόλις 2!

Απολαύστε τον

.@melihmahmutoglu has started red (11pts) for @TBForgtr in a high-intensity game! #EuroBasket2017

https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/cAD3X0ON80

— FIBA (@FIBA) 7 Σεπτεμβρίου 2017