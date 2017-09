Εκτός εαυτού ο Ζούρος στο time out! (vid)

Η Γεωργία ολοκλήρωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις της στο 40ό Eurobasket αφού η ήττα από την Ιταλία άφησε εκτός της φάσης των «16» την ομάδα του Ηλία Ζούρου, ο οποίος τα... έψαλε στον Ντούντα Σανάτζε κατά τη διάρκεια του time out. Ο Ιταλός NBAer βρήκε χώρο για το τρίποντο και ο Έλληνας προπονητής βγήκε εκτός εαυτού, κάνοντας έντονες συστάσεις στον παίκτη του!

