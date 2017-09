«Οι Ουόριορς θα νικούν για πάντα, η φετινή σεζόν έχει ήδη τελειώσει!»

Οι Ουόριορς δεν θα έχουν αντίπαλο για την κατάκτηση του δαχτυλιδιού του ΝΒΑ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Τζεφ Βαν Γκάντι σε αμερικανικό ραδιόφωνο, αφού το ρόστερ τους δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.

«Οι Ουόριορς πρόκειται να νικούν για πάντα αν όλα μείνουν όπως είναι τώρα. Η σεζόν έχει ήδη τελειώσει. Θα παιχτεί κανονικά και στο τέλος θα κερδίσουν οι Ουόριορς. Ακριβώς το ίδιο όπως φέτος. Ας αφήσουμε λοιπόν το 2018 και ας ασχοληθούμε με το 2019.. Ποιος θα τους νικήσει σε σειρά best of seven; Ξυπνήστε με αν κάτι αλάξει στα ρόστερ, γιατί αν μείνουν όπως έχουν ξέρουμε ήδη τον νικητή» ήταν τα λόγια του προπονητή που οδήγησε την Team USA στην κατάκτηση του AmeriCup.

Mένει να δούμε αν η παρέα του Κάρι και του Ντουράντ θα κάνει το repeat!