Ρεκόρ εθνικής... καριέρας ο Βαλανσιούνας! (pic)

Εκπληκτική ήταν η εμφάνιση του Γιόνας Βαλανσιούνας στο ματς κόντρα στους Γερμανούς.

Ο παίκτης των Ράπτορς έκανε double-double με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, οδηγώντας στη νίκη τη «lietuva».

Μάλιστα οι 27 πόντοι που έβαλε αποτελούν ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της εθνικής του.

Eλπίζουμε πως κόντρα στην Ελλάδα στους «16» του Eurobasket δεν θα επαναλάβει μια τόσο σπουδαία εμφάνιση.

Jonas Valanciunas played his highest scoring game ever in Lithuania National Team. He scored 27 points vs Germany yesterday.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 7 Σεπτεμβρίου 2017