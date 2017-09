H εντυπωσιακή «μεταμόρφωση» στο παρκέ των Καβαλίερς! (pics)

Παίξε νόμιμα με προσφορά ημέρας στα Virtual Sports (21+)!

Το παρκέ της «Quicken Loans Arena»... μεταμορφώθηκε και προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Καβαλίερς στη regular season του ΝΒΑ.

Οι ιθύνοντες του Κλίβελαντ θέλουν αυτή αλλαγή να είναι γουρλίδικη, έτσι ώστε να επιστρέψουν οι... ιππότες στην κορυφή, μετά την ήττα τους από τους Ουόριορς στους περσινούς τελικούς.

Δείτε το νέο παρκέ

It’s all about the details.

Here’s a sneak peek at our new court design features.#AllForOne pic.twitter.com/joF9PacpcH

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 7 Σεπτεμβρίου 2017