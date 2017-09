Ασταμάτητος ήταν ο Αλεξέι Σβεντ απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο ηγέτης των Ρώσων έιχε κέφια κόντρα στην ομάδα του Πράντι και το... κοντέρ σταμάτησε στους 30 πόντους (3/7 δίποντα, 6/9 τρίποντα και 6/6 βολές), ενώ είχε 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Απολαύστε το show του

How easy it comes to you Alexey? 30pts and 7ast for @shved23 in @russiabasket's @gbbasketball ! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/YmactGA65J

— FIBA (@FIBA) 7 Σεπτεμβρίου 2017