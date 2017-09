ΟΙι φίλαθλοι που βρίσκονται στα γήπεδα του Eurobasket απαλαμβάνουν τη σπουδαία διοργάνωση από τις κερκίδες των γηπέδων.

Έτσι η FIBA βρήκε την ευκαιρία να φτιάξει ένα video για να μας δείξει την οπτική γωνία των οπαδών που παρακολουθούν τα παιχνίδια από διαφορετικά σημεία.

Aπολαύστε το

Wondering how cool is FIBA #EuroBasket2017? Click to see how basketball fans really see the game in Istanbul!

pic.twitter.com/YB3YBXqXMe

— FIBA (@FIBA) 7 Σεπτεμβρίου 2017