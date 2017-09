Οι Γκρίζλις... υποστηρίζουν Ισπανία και οι Ισπανοί ευχαριστούν! (pics)

Oι Γκρίζλις έχουν τον κυριότερο λόγο να υποστηρίζουν την Ισπανία, αυτός ακούει στο όνομα Μαρκ Γκασόλ, και δεν διστάζουν να το κάνουν δημόσια.

Σε tweet που ανέβασε η ομάδα του Μέμφις υποστηρίζει το δικό της παιδί και παράλληλα και την ομάδα της Ισπανίας. Η Ομοσπονδία των Ισπανών δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τις «Αρκούδες».

.@MarcGasol & @baloncestofeb take on Hungary today at 9:15am!

#EuroBasket2017 pic.twitter.com/gyejHQJQgh

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 7 Σεπτεμβρίου 2017