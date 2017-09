Ο Πάου Γκασόλ, ο ηγέτης της πιο επιτυχημένης ευρωπαϊκής ομάδας του 21ου αιώνα, έγραψε ιστορία κόντρα στην Ουγγαρία, με δεδομένο ότι πλέον φιγουράρει στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Eurobasket, αφήνοντας πίσω του τον Τόνι Πάρκερ!

Ο φόργουορντ των Σπερς πέτυχε το συγκεκριμένο milestone μόλις στο 15'09" του αγώνα με τους Ούγγρους όταν σκόραρε πίσω από τα 6μ.75 και έφτασε τους 1.105 πόντους στην καριέρα του στα Eurobasket. Έτσι η Ισπανία ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στον Γ' όμιλο αφού δεν είχε κανένα πρόβλημα να κερδίσει τους Μαγυάρους έστω κι αν τα δυσάρεστα νέα ήλθαν από το μέτωπο του Άλεξ Αμπρίνες, καθώς ο Ισπανός έχει πρόβλημα στο γόνατο και η Οκλαχόμα πίεσε ώστε να μην παίξει στη συνέχεια του τουρνουά.

