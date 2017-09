Με σχετική ανάρτηση στο twitter όπου «ανέβασε» και μια χαρακτηριστική φωτογραφία που πανηγυρίζει, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πετάμε για Κωνσταντινούπολη!! Πάμε να το πάρουμε!»

Wheels up to Istanbul! Let's get it! #EuroBasket2017 #Susijengi pic.twitter.com/iwaEqHKeid

— Lauri Markkanen (@MarkkanenLauri) 7 Σεπτεμβρίου 2017