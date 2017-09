Έχασε το ρεκόρ για... μία ασίστ ο Καλάθης! (pic)

Ο διεθνής γκαρντ πέτυχε 24 πόντους και έκανε ατομικό ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας ωστόσο δεν μπόρεσε να «πιάσει» τον Νίκο Ζήση στον πίνακα με τις περισσότερες ασίστ σε ένα ματς.

Συγκεκριμένα μοίρασε 10 τελικές πάσες και ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ από το 2011, όπως επίσης και τις 10 ασίστ του Δημήτρη Διαμαντίδη από το Eurobasket του 2005.

Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος είχε 11 ασίστ στο Eurobasket του 2013 και δη στο ματς κόντρα στην Τουρκία.

Congrats to @Nick_Calathes15 for great game today -historical 10 assists- for #Greece. Next challenge --> Lithuania #Eurobasket2017 pic.twitter.com/weCr9A7057

— Proballers (@WeAreProballers) 6 Σεπτεμβρίου 2017