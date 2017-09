Μπάρκλεϊ: «Πιο ψηλά ο Κόμπι από τον ΛεΜπρόν στους καλύτερους όλων των εποχών» (vid)

Ο «σερ» φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του CSN Philly και μίλησε για τους καλύτερους όλων των εποχών.

Στο ερώτημα ΛεΜπρόν ή Κόμπι η θέση του είναι ξεκάθαρη: «Ο Κόμπι στην 6η θέση, ο ΛεΜπρόν στην 7η. Ο Κόμπι είναι καλύτερος του ΛεΜπρόν, αλλά κανείς από τους δύο δεν είναι καλύτερος του Μάικλ Τζόρνταν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ενώ σε ερώτηση για την δική του θέση, είπε:

«Πιθανόν στην 20η. Όμως υπάρχει και λίστα που είμαι πιο ψηλά!»

"LeBron James is better than Kevin Durant...and neither one of them is as good as Michael."

Agree with Charles Barkley's list? pic.twitter.com/5bCHoIrvPp

