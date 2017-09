Αποσύρθηκε από την εθνική Γεωργίας ο Πατσούλια (vid)

Η Γεωργία ηττήθηκε από την Ιταλία και σε συνδυασμό με τη νίκη της Ουκρανίας επί του Ισραήλ έμεινε εκτός της φάσης των «16» του Eurobasket. Από την πλευρά του ο Ζάζα Πατσούλια ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική στα 33 του χρόνια. Ο πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Ουόριορς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο έχοντας 13.5 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ μ.ό. στον Β όμιλο του 40ού Eurobasket που διεξήχθη στο Τελ Αβίβ.

Exclusive: Zaza Pachulia (@zaza27) tells me after Georgia's EuroBasket elimination that his national-team career is over. pic.twitter.com/SelHq8kjox

— David Pick (@IAmDPick) September 6, 2017