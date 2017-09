O δρόμος για τον τελικό του Eurobasket

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

Το πανόραμα του Eurobasket 2017

Α' όμιλος

Ελσίνκι, Φινλανδία

1. Σλοβενία / 5-0

2. Φινλανδία / 4-1

3. Γαλλία / 3-2

4. Ελλάδα / 2-3

5. Πολωνία / 1-4

6. Ισλανδία / 0-5

Β' όμιλος

Τελ Αβίβ, Ισραήλ

1. Λιθουανία / 4-1

2. Γερμανία / 3-2

3. Ιταλία / 3-2

4. Ουκρανία / 2-3

5. Γεωργία / 2-3

6. Ισραήλ / 1-4

Γ' όμιλος

Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία

1. Ισπανία / 5-0

2. Κροατία / 4-1

3. Μαυροβούνιο / 3-2

4. Ουγγαρία / 2-3

5. Τσεχία / 1-4

6. Ρουμανία / 0-5

Δ' όμιλος

Κωνσταντινούπολη - Τουρκία

1. Σερβία / 4-1

2. Λετονία / 4-1

3. Ρωσία / 4-1

4. Τουρκία / 2-3

5. Βέλγιο / 1-4

6. Μ. Βρετανία / 0-5

Φάση των «16»

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

12.30 Σλοβενία - Ουκρανία

15.15 Γερμανία - Γαλλία

18.45 Φινλανδία - Ιταλία

21.30 Λιθουανία - Ελλάδα

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

12.30 Λετονία - Μαυροβούνιο

15.15 Σερβία - Ουγγαρία

18.45 Ισπανία - Τουρκία

21.30 Κροατία - Ρωσία

Προημιτελικά

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου

(1.) Γερμανία - Γαλλία vs Ισπανία - Τουρκία

(2.) Σλοβενία - Ουκρανία vs Λετονία - Μαυροβούνιο

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου

(3.) Φινλανδία - Ιταλία vs Σερβία - Ουγγαρία

(4.) Λιθουανία - Ελλάδα vs Κροατία - Ρωσία

Ημιτελικά

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

(5.) 21.30 Νικητής 1 - Νικητής 2

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

(6) 21.30 Νικητής 3 - Νικητής 4

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

17:00 Ηττημένος 5 - Ηττημένος 6

Τελικός

21:30 Νικητής 5 - Νικητής 6