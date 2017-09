Η Σλοβενία ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στον Α' όμιλο του Eurobasket μετά τη νίκη επί της Γαλλίας ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς σκόραρε πίσω από τα 6μ.75 και στη συνέχεια γλίστρησε ενώ επέστρεφε στην άμυνα.

When you're so good that it simply knocks you down! :) pic.twitter.com/1OxhGrL4ms

— Yugobasket (@yugobasket) 6 Σεπτεμβρίου 2017