Αποθέωση Κόπονεν σε Μάρκανεν μέσω... Παππά και Θανάση! (pic)

«Πρώτα οι φίλαθλοι, τώρα και οι αντίπαλοι παίκτες θέλουν σαν τρελοί τη φανέλα σου! Και μπορείς να τους αδικήσεις» έγραψε ο Κόπονεν στο twitter χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία όπου οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Νίκος Παππάς προσπαθούν να σταματήσουν τον Μάρκανεν με λίγο... παράδοξο τρόπο.

Μάλιστα στα hastags συμπεριέλαβε και το «θέλω και εγώ μία!»

First the fans, now even the players want to get my guy's jersey so bad!! I mean.. can u blame them!? @MarkkanenLauri #iwant1too #susijengi pic.twitter.com/KENN8kBQFR

