Το ρεκόρ των Φινλανδών με την Ελλάδα (pic)

Οι Φινλανδοί ήταν ανώτεροι της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφάλισε μίνιμουμ την τρίτη θέση στον Α' όμιλο ενώ οι φίλαθλοί της δημιούργησαν νέο ρεκόρ προσέλευσης στην Helsinki Arena! Όπως ενημέρωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της Φινλανδίας, στο γήπεδο βρέθηκαν 12.327 φίλαθλοι, επίδοση που συνιστά ρεκόρ.

Ladies and gentlemen – WE did it again! Our new attendance record is 12 327 spectators! THANK YOU! #Susijengi #EuroBasket2017 #6pelaaja pic.twitter.com/sqZq3jnpLp

— Basket.fi (@basketfinland) 5 Σεπτεμβρίου 2017