Ο σέντερ της Ουκρανίας προσπάθησε να κάνει τη ζωή του Βαλαντσιούνας δύσκολη, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Ο Λιθουανός σέντερ σε μία φάση έκανε ό,τι ήθελε τον Πουστοζβόνοφ και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Smooth start into the game for @musukrepsinis as @Jvalanciunas hammers it down! #EuroBasket2017

https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/cK5v0xtDDw

— FIBA (@FIBA) 5 Σεπτεμβρίου 2017