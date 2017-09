Ο ηγέτης της ρωσικής ομάδας συνεργάστηκε άψογα με τον ψηλό, αφήνοντας τον Πορζίνγκις... στήλη άλατος.

Συγκεκριμένα έπαιξε πολύ καλά το pick n roll με τον Μοζγκόφ, του ύψωσε τη μπάλα και εκείνος την κάρφωσε στο καλάθι της Λετονίας.

Δείτε τι έγινε

"I got you big fella"! @shved23 throws it Mozgov does the rest . @russiabasket #EuroBasket2017

— FIBA (@FIBA) 5 Σεπτεμβρίου 2017