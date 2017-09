Τρία δικά τους παιδιά έχουν οι Νικς στο φετινό Eurobasket. O Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ ρίχνονται στην «μάχη» σήμερα και η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν ξέχασε να τους δείξει ότι τους... παρακολουθεί.

Packed morning for #Knicks in #EuroBasket2017:@kporzee hits the floor NOW w/ @MKuzminskas plays @ 8:45 AM EST@willyhg94 @ 10:45 AM EST pic.twitter.com/MpSuWzI2Tf

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 5 Σεπτεμβρίου 2017