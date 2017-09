Πρόστιμο 1.000 ευρώ στο Μαυροβούνιο για το... τσιγάρο του Τάνιεβιτς! (pic)

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ουγγαρία, ο προπονητής του Μαυροβουνίου ήθελε να καπνίσει μέσα στα αποδυτήρια με αποτέλεσμα να το πληρώσει... ακριβά.

Για την ακρίβεια όχι εκείνος, αλλά η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας ύψους 1.000 ευρώ.

Απ' ότι φαίνεται θα το... σκεφτεί πολύ καλά την επόμενη φορά που θα θελήσει να ανάψει τσιγάρο!

#FunFact: Montenegrin Federation will pay 1000 € fine to FIBA because coach Tanjević smoked in the dressing room after the game vs. Hungary. pic.twitter.com/wFRM1upQwq

— Yugobasket (@yugobasket) 5 Σεπτεμβρίου 2017