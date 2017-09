Το δαχτυλίδι που θα πάρει ο Γκάλης στο Hall of Fame (vid)

Το τριήμερο 7-9 Σεπτεμβρίου θα είναι εκείνο που θα θυμάται για μια ζωή ο «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού θα γίνει μέλος του «Hall Of Fame» στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Μαζί με τους Τζορτζ Μακ Γκίνις, Τρέισι Μακ Γκρέιντι, Ρόμπερτ Χιουζ, Μπιλ Σελφ, Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκράου, Τζέρι Κράουζε, Μάνι Τζάκσον Τομ Τζέρνστεντ και Ζακ Κλέιτον θα περάσει στην αιωνιότητα του παγκοσμίου μπάσκετ.

Όπως όλα τα μέλη του Hall Of Fame, έτσι και o Νίκος Γκάλης θα παραλάβει και το ειδικό δαχτυλίδι της κλάσης του 2017.

Δείτε το όπως το σχεδιάζει η εταιρεία Zales που φτιάχνει όλα τα δαχτυλίδια του Hall Of Fame

