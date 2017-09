O Ουόλ έκανε... ρεζίλι stand up comedian! (vid)

Σε celebrity game που διεξήχθη στην Ατλάντα, ο stand up comedian Λιλ Ντουβάλ (ή αλλιώς Ρόλαντ Πάουελ) ήθελε να παίξει overplay τον Τζον Ουόλ αλλά η επιλογή του ήταν τελείως λανθασμένη.

Ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όχι μόνο του «έσπασε» τους αστραγάλους με μια απλή προσποίηση, αλλά τον έστειλε... φαρδύ-πλατύ στο παρκέ.

Φυσικά στη συνέχεια κάρφωσε τη μπάλα για να ακολουθήσει το ποστάριμα του Ντουβάλ: «Ό,τι δείτε είναι προϊόν photoshop».

Δείτε τη φάση...

@lilduval says we photoshopped this... what do you think?? for some, ball is NOT life. pic.twitter.com/ojZ0KBnrLp

— Ballislife.com (@Ballislife) 4 Σεπτεμβρίου 2017