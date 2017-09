«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω για πρώτη φορά τον εαυτό μου σε αυτό το παιχνίδι. Όμως είναι ώρα για να βελτιωθώ» έγραψε στο twitter «ανεβάζοντας» και τη φωτογραφία από το ΝΒΑ 2Κ18.

Οι ιθύνοντες του παιχνιδιού έχουν τον Ζάγκορατς με rating 69 αλλά όπως φαίνεται θέλει να το... εκτοξεύσει και μάλιστα άμεσα!

So excited to see myself in this game for the first time!!! (But it's time to improve) pic.twitter.com/IYCJfMRpCb

— Rade Zagorac (@radezagorac) 5 Σεπτεμβρίου 2017