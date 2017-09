Οι Σέρβοι ξεχύθηκαν στον αιφνιδιασμό, ο Γιόβιτς πάσαρε στον Μάτσβαν για το εύκολο καλάθι, αλλά ο Οσμάν ήρθε από το πουθενά και τον σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο.

Παρακολουθείστε την τάπα του φόργουορντ των Καβαλίερς...

"Not in my "! @cediosman ignites the crowd with a chase-down ! #EuroBasket2017 @TBForgtr pic.twitter.com/tcID6EScKP

— FIBA (@FIBA) 4 Σεπτεμβρίου 2017