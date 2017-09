Το... σήκωσαν οι Σλοβένοι! (pics & vid)

Σε εξαιρετική διάθεση βρίσκονται οι Σλοβένοι, αφού μετά την νίκη επί της Ελλάδας στο Eurobasket μετρούν 3 συνεχόμενες και η αισιοδοξία δεν λείπει από το «στρατόπεδο» τους.

Μετά την χθεσινή τους επικράτηση και το ρεπό που ακολουθούσε βρήκαν την ευκαιρία να βγουν έξω και να ξεφύγουν λίγο από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Βρέθηκαν σε μια παμπ στην οποία συχνάζουν και οι συμπατριώτες τους και δεν έχασαν ευκαιρία να διασκεδάσουν όλοι μαζί, σηκώνοντας μάλιστα και το... Ευρωπαϊκό.

Slovenian fans greeting #mojtim after the third win at#EuroBasket2017 pic.twitter.com/VIZ1enPHPf

— Sanja Modric (@SanjaModric) 3 Σεπτεμβρίου 2017