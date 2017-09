Πανηγύρισε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας με την ομάδα μπάσκετ! (pic)

Ο λόγος για τον Σαούλι Νιινίστο, ο οποίος βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας μετά το δραματικό ματς με τους Πολωνούς προκειμένου να συγχαρεί τους παίκτες της εθνικής.

Φυσικά δεν παρέλειψε να πανηγυρίσει μαζί τους και να χαρεί και εκείνος με τη σειρά του την πολύ καλή πορεία των Φινλανδών στο Eurobasket.

Δείτε το χαρακτηριστικό ποστάρισμα της ομοσπονδίας μπάσκετ της Φινλανδίας

The president of Finland @niinisto congratulated #Susijengi after a huge 2OT win. What a night! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/i3mE5ulnNe

— Basket.fi (@basketfinland) 3 Σεπτεμβρίου 2017