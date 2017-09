Ο Κόμπι απήγγειλε το γράμμα της απόσυρσής του με τον διάσημο συνθέτη Τζον Ουίλιαμς! (pic & vid)

Σερβία – Τουρκία με επιστροφή στοιχήματος*, αν ο Μπογκντάνοβιτς σκοράρει πάνω από 15 πόντους. *Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις (21+).

Ο θρύλος του ΝΒΑ τέθηκε υπό τις... οδηγίες του Τζον Ουίλιαμς και της φιλαρμονικής του Λος Άντζελες προκειμένου να δώσει εικόνα και ήχο στο «Dear Basketball» που είχε δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2015 στο «The Players' Tribune» και με το οποίο ανακοίνωνε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Υπό τους ήχους της φιλαρμονικής, την απαγγελία του Κόμπι και τη βοήθεια των καρτούν, αναβίωσε το ποίημα που... έβγαζε τον Μπράιαντ στην σύνταξη.

Και για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί Τζον Ουίλιαμς, είναι ο συνθέτης που έντυσε πολλές κινηματογραφικές υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, όπως «ο πόλεμος των άστρων», «Σούπερμαν», «τα σαγόνια του καρχαρία», «ΕΤ», «μόνος στο σπίτι», «η λίστα του Σίντλερ», «Τζουράσικ Παρκ» και πολλά ακόμα.

Never thought I'd be on stage w/ the great JOHN WILLIAMS @HollywoodBowl to perform the #DearBasketball animated short. Thank u LA #mindblown pic.twitter.com/NryTKovJuU

— Kobe Bryant (@kobebryant) 2 Σεπτεμβρίου 2017