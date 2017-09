Η μεγάλη εμφάνιση του Γκαρίνο με την Αργεντινή (vids)

O Αργεντινός γκαρντ/φόργουορντ της Μπασκόνια ήταν καθοριστικός για την «αλμπισελέστε» στον ημιτελικό με το Μεξικό, έχοντας 20 πόντους και 6 ριμπάουντ! Θυμίζουμε πως η Αργεντινή αποτελεί την πιο νεανική ομάδα του AmeriCup ενώ θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στην Team USA (4/9, 3π.μ.)

.@patitogarino was in today's @cabboficial victory over México in the #AmeriCup2017's Semi-Finals with 20 points & 6 rebounds! pic.twitter.com/ivuRmjF8gD

— FIBA (@FIBA) 3 Σεπτεμβρίου 2017