Εκπληκτικός και στις δύο άκρες του παρκέ είναι ο Άρτεμ Πουστοβόι κόντρα στους Γεωργιανούς.

Ο Ουκρανός φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα τον Σερμαντίνι και στη συνέχεια της φάσης... ξεχήθηκε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα φοβερό alley oop.

Δείτε τη φάση

Pustovyi shwoing on both ends of the court! #EuroBasket2017 @UkrBasket

https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/4MNbBjOrAZ

— FIBA (@FIBA) 3 Σεπτεμβρίου 2017