Ο διεθνής φόργουρντ αγωνίστηκε 27 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 12 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 τάπες, 1 ασίστ και κανένα λάθος!

«Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Αντετοκούνμπο στο Eurobasket;» αναρωτήθηκε η FIBA που «ανέβασε» την εξαιρετική του εμφάνιση στα social media.

Δείτε την και εσείς

Who said they were no Antetokounmpo in FIBA #EuroBasket2017? @Thanasis_ante43 sparked his team with 12pts, 6reb & 2blk! pic.twitter.com/hBJgtuNgFg

— FIBA (@FIBA) 2 Σεπτεμβρίου 2017