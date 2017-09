Ξέσπασε σε γέλια ο Μπαζάρεβιτς όταν τον αποκάλεσαν «κορυφαίο»! (vid)

Το highlight της νίκης της Ρωσίας επί της Σερβίας έδωσε ο Σεργκέι Μπαζάρεβιτς!

Στην Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το ματς, ένας Λιθουανός δημοσιογράφος ανέφερε: «είχαμε δύο σπουδαίους προπονητές στους πάγκους, αλλά και δύο κορυφαίους πρώην παίκτες, εσάς και τον Σάσα Τζόρτζεβιτς», με τον προπονητή της «αρκούδας» να ξεσπά σε γέλια, λέγοντας «καλό αυτό, καλό αυτό»!

Στην συνέχεια ο Λιθουανός πρόσθεσε: «Με βάση αυτό, νιώθετε καθόλου την επιθυμία να μπείτε εσείς στο παρκέ και να τελειώνετε την δουλειά;», με τον Μπαζάρεβιτς να λέει χαριτολογώντας: «Μού άρεσε περισσότερο το πρώτο σκέλος της πρότασης, από το δεύτερο, γιατί τώρα είμαι προπονητής. Βοηθάει όταν έχεις υπάρξει και παίκτης, για να καταλαβαίνεις τι είναι σωστό και τι λάθος. Δεν σκέφτομαι όμως πια σαν παίκτης. Σίγουρα η εμπειρία βοηθάει. Μια συμβουλή που μου είχε δώσει ένας Σέρβος προπονητής όταν είχαμε συνεργαστεί μαζί ήταν "μην κρίνεις τους παίκτες με βάση τον εαυτό σου". Οπότε προσπαθώ να κάνω αυτό, αν καικάποιες φορές δεν είναι εύκολο».

This is the highlight of the #EuroBasket2017 pressers. It's over! Hand @LithuaniaBasket the crown. pic.twitter.com/zSEidol6tJ

— Alexander Chernykh (@chernykh) 2 Σεπτεμβρίου 2017