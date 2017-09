Ο Μπόγκνταν Τάνιεβιτς φαίνεται πως έχει αλλάξει τη νοοτροπία των παικτών και το Μαυροβούνιο παίζει σωστό μπάσκετ.

Στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης με την Ουγγαρία η μπάλα πέρασε από όλους τους παίκτες, υπήρχε αλτρουισμός και ο Βούτσεβιτς σκόραρε με ευκολία.

Απολαύστε τη φάση...

It gets forgotten sometimes... but is a team sport

https://t.co/1xf8mQCwy7#EuroBasket2017 #Montenegro, @NikolaVucevic pic.twitter.com/geuWtzXYZ3

— FIBA (@FIBA) 2 Σεπτεμβρίου 2017