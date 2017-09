«Ζέσταναν» την «Helsinki Arena» οι Ισλανδοί! (vid)

Σκηνές απερίγραπρης ομορφιάς στην «Helsinki Arena»!

Οι οπαδοί των Ισλανδών «ζέσταναν» το γήπεδο με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, στηρίζοντας με εκκωφαντικό τρόπο την ομάδα τους, που αντιμετωπίζει την Πολωνία.

Η ιαχή δεν είναι άλλη από την γνωστή «κραυγή των Βίκινγκς», με την οποία έκαναν αίσθηση και στο ποδοσφαιρικό Euro που έγινε στο Παρίσι το 2014!

#iceland showing off their amazing support to the team. Huh! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/Sx5nqgV8lS

— Anna Hausmann (@Haus_Panda) 2 Σεπτεμβρίου 2017