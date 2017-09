Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γκασόλ! (pic & vid)

Ο PF των Σπερς ήταν ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε για τους στόχους της Ισπανίας στο τουρνουά πριν από το τζάμπολ με το Μαυροβούνιο. «Τέταρτος τίτλος στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις; Μα φυσικά γι' αυτό είμαι εδώ. Για το χρυσό μετάλλιο! Η ομάδα μας έχει μεγάλες φιλοδοξίες, διαθέτει ταλέντο και είμαστε όλοι καλοί φίλοι μεταξύ μας. Ήρθαμε για να κερδίσουμε».

Οι Ίβηρες έκαναν το πρώτο βήμα αφού διέσυραν το Μαυροβούνιο με 99-60 στο παιχνίδι όπου ο Πάου Γκασόλ έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική Ισπανίας, έχοντας 10 πόντους με 5/8 βολές, 1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος και 2 κοψίματα στα 18'58" που έμεινε στο παρκέ.

