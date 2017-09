Ο προπονητής των Σέρβων ήταν έξαλλος με τα σφυρίγματα των διαιτητών και φρόντισε να τους το δείξει.

Αμέσως μετά τη λήξη της νικηφόρας για την ομάδα του, αναμέτρηση με τη Λετονία, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς μπήκε στο παρκέ για τις καθιερωμένες χειραψίες και τα «έχωσε» στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους.

