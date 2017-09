Ο Μπογκντάνοβιτς ρεζίλεψε τον Σκέλε (vid)

«Μην κάνεις ό,τι δε θες να σου κάνουν» δε λέμε στην Ελλάδα; Ο Άιναρς Σκέλε της Λετονίας αισθάνθηκε πολύ άσχημα όπως είχε προκαλέσει το ίδιο συναίσθημα στον Παλισίου.

Στην αναμέτρηση με τους Σέρβους ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με σταυρωτή ντρίμπλα έριξε κάτω στο παρκέ τον λετονό γκαρντ και ακολούθως ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Πριν μέρες σε φιλικό της Λετονίας με τη Ρουμανία ο Σκέλε είχε κάνει ακριβώς το ίδιο σε αντίπαλο του και στη συνέχεια γελούσε.

Bogdan Bogdanovic is not fair. Drops Skele with the crossover, buries the 3 (video via @HBK_Obradovic) pic.twitter.com/4P8WCaOzr1

— Austin Green (@LosCrossovers) 1 Σεπτεμβρίου 2017