Δείγμα των αλτικών του ικανοτήτων φανέρωσε ο Ζαν-Μαρκ Μουεμά στο ματς κόντρα στους Βρετανούς.

Ο Βέλγος φόργοορντ ακολούθησε το χαμένο σουτ του Ζιλέ και ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τη φάση με φόλοου-κάρφωμα.

Απολαύστε τον

How about Mwema with the follow up jam!!! @JeanMarcMw #EuroBasket2017 pic.twitter.com/RN4Z3InTqB

