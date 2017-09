Συγκεκριμένα η ομάδα της Βιτόρια «ανέβασε» στα social media το βίντεο της εμφάνισής του γράφοντας ότι «ο Σενγκέλια ήταν on fire στην πρεμιέρα».

Να υπενθυμίσουμε ότι σημείωσε 29 πόντους έχοντας 9/17 εντός παιδιάς και 10/14 βολές!

#EuroBasket2017 | @TokoShengelia23 was on fire yesterday in his debut Win over and:

29 points

2 rebounds

2 assists pic.twitter.com/DFu8YepHdX

— Saski Baskonia (@Baskonia) 1 Σεπτεμβρίου 2017