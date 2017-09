Ο ΛαΜέλο Μπολ «καίει» το κολέγιο με την διαφήμιση για το παπούτσι του! (pic & vid)

To θέμα δεν είναι καινούργιο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Είχε απασχολήσει και πάλι την αρμόδια επιτροπή όταν ο Λόνζο Μπολ έπαιζε στο UCLA, όταν και πάλι απαγορευόταν από τους κανόνες του NCAA να διαφημίζουν προϊόντα με στόχο το κέρδος.

Έτσι το κολέγιο είχε δεχτεί τηλεφώνημα ενημέρωσης για το ότι ο Λόνζο βρισκόταν στο σάιτ της εταιρείας της οικογένειας και είχαν αναγκαστεί τελικά να... εξαφανίσουν τον ρούκι των Λέικερς.

Στο UCLA αναγκάστηκε να φορέσει τελικά Adidas για την σεζόν και περίμενε μέχρι το τέλος της να κυκλοφορήσει στην αγορά το δικό του παπούτσι που στοιχίζει 495 δολάρια.

Το ίδιο κολέγιο δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ για να δει τον νεαρό ΛαΜέλο στην νέα διαφήμιση της οικογένειας του. Ο πιτσιρικάς είναι βασικός πρωταγωνιστής οδηγώντας αυτοκίνητα και τρώγοντας... κεράσια.

Ο νεαρός Μπολ που πηγαίνει ακόμα λύκειο είδες τις μετοχές του να ανεβαίνουν την προηγούμενη σεζόν από το ESPN καθώς ενώ δεν τον έδινε ούτε καν στους 100 καλύτερους της γενιάς του πλέον βρίσκεται στην 21η θέση.

Υποθετικά ο Μπολ θα μπει στο UCLA το 2019, αλλά τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με το παπούτσι υπάρχουν ανοιχτά θέματα.

Για το αν θα καταφέρει ο ΛαΜέλο να παίξει κολεγιακό μπάσκετ θα το αποφασίσει το NCAA. Οι κανόνες πάντως είναι ξεκάθαροι. Αν κάποιος αθλητής κάνει διαφήμιση πέρα από το αθλητικό του ταλέντο υπάρχει εμπλοκή.

Άλλωστε είναι δύσκολο και να «γλιτώσει» από αυτό ο νεαρός Μπολ καθώς στο tweet που παρουσιάστηκε η διαφήμιση αναφέρει ξεκάθαρα, «ο πρώτος μαθητής λυκείου που έχει το δικό του παπούτσι». Είναι δύσκολο να ξεπεραστεί κάτι τέτοιο και τελικά να μπορέσει να παίξει σε κολέγιο.

Πιθανότατο όμως αυτό δεν είναι κάτι που έγινε... κατά λάθος από την οικογένεια Μπολ. Στο άρθρο που συνοδεύει την διαφήμιση πολύ προσεχτικά δεν βρίσκεται το όνομα του αδελφού του του, ΛιΆντζελο, που πρόσφατα μπήκε στο UCLA.

EXCLUSIVE: LaMelo Ball becomes the first high school player to have his own sneaker.

Introducing the MB1 by BBB: https://t.co/36cm4RSv2R pic.twitter.com/m6bdbJrWIZ

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 31 Αυγούστου 2017