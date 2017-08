Ο Ματσιούλις δεν μπόρεσε να γίνει... ήρωας (vid)

Η Γεωργία του Ηλία Ζούρου ολοκλήρωσε την υπέρβαση απέναντι στη Λιθουανία, επικρατώντας με 79-77 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στον Β' όμιλο του Eurobasket.

Ο Ντίξον είχε 1/2 βολές στα 7" για το φινάλε, οι Λιθουανοί είχαν την τελευταία επίθεση και η μπάλα έφτασε στον Γιόνας Ματσιούλις, ο οποίος προσπάθησε να σκοράρει για τρεις όμως αστόχησε κι έτσι η Γεωργία πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Jonas Maciulis misses a gamewinner three and Georgia beats Lithuania 79:77 in the first #EuroBasket2017 game pic.twitter.com/idQuIPKcJU

